Представитель Леонтьева прокомментировал возобновление певцом концертной деятельности

По данным издания, СМИ располагают информацией о возможном гонораре певца. Сообщается, что Валерий Леонтьев появится в июне во Франции. Стоимость выступления оценена в 15 млн руб. Кроме того, опубликована информация, что востребованность музыканта у обеспеченной публики стала минимальной. Теперь богатые люди предпочитают приглашать других звезд.

Борис Чигирев рассказал, что на данный момент певец не принимал решение о гастрольном туре. Он допустил, что в будущем выступления могут состояться. Однако на данный момент никто подобных переговоров не ведет.

«Он (Валерий Леонтьев — Прим. ред.) не возобновлял никаких выступлений. Это все полная ерунда», — рассказал в беседе с «Абзацем» директор музыканта Борис Чигирев.

По информации издания, певец покинул Россию в 2022 году. С тех пор он перестал появляться на большой сцене. Однако не прекратил выступления в рамках корпоративной деятельности. Певец рассказывал, почему предпочел жить в США. По его словам, там его никто не узнает. Певец может жить как обычный человек. В Москве у него осталась недвижимость. За квартирой присматривать близкий друг музыканта.

Ранее сообщалось, что депутат резко осадил Киркорова за хвастовство куличом за 100 тыс. руб.