Представитель МИД РФ Захарова призывает не анализировать заявления министров Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии телеканалу «Известия » призвала не анализировать никакие заявления украинских министров и не воспринимать серьезно требования о репарациях.

«Состояние агонии, причем уже очевидной всем.»,- Мария Захарова рассказала, в каком состоянии находятся украинские министры

Спикер отметила, что сейчас многие украинские министры уже поняли, к чему привела поддержка Запада. Украина оказалась в заточении со всех сторон, а помощи уже ждать неоткуда. Поэтому министры начинают делать различные заявления, которые не стоит детально анализировать.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра назвала условие, при котором Киев согласится на какие-либо мирные переговоры с Москвой - это обязательные репарации. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратил внимание на тот факт, что раньше Украина даже не хотела ничего слышать о переговорах. Это сигнал, что в конфликте начался новый этап.