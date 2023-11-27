«Стадия торга»: В ГД обратили внимание на изменение тональности в заявлениях Киева
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление замминистра юстиции Украины Ирины Мудры относительно необходимости выплаты репараций Киеву, сообщает ТАСС.
Министр Ирина Мудра заявила, что Украина готова рассмотреть какие-либо предложения со стороны России, но исключительно при условии выплаты репараций. Леонид Слуцкий обратил внимание, что ранее украинская сторона категорически отказывалась обсуждать любую возможность мирного урегулирования конфликта, а теперь пусть отдаленно, но начинается другой процесс - «стадия торга».
«Ключевое слово здесь, думаете, «репарации»? Нет, скорее, - «мировое соглашение», - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Леонид Слуцкий напомнил, что сначала глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия упомянул, что еще в 2022 году можно было бы согласиться на мирные переговоры с Москвой. Согласно его версии, тогда этому процессу помешал британский политик Борис Джонсон. Теперь другой министр начинает говорить о репарациях. Каждый не договаривает правды. Например, Давид Арахамия забыл рассказать о провокации, которую тогда Украина устроила в Буче. Но важно то, что начались предпосылки к переговорам.
Глава комитета Госдумы напомнил, что в настоящее время Украине уже не уделяют должного внимания, как это было ранее. Запад и США оказывает меньше поддержки.
«Репарации платит проигравшая и напавшая сторона. В случае с украинским конфликтом - Россия, защищая русский Донбасс и спасая мир от нацизма, точно не будет в числе проигравших», - резюмировал Слуцкий
Заявление Ирины Мудры вызвало определенный резонанс в СМИ. Политолог Дмитрий Раевский рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему Украина заговорила о репарациях именно сейчас.