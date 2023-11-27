Министр Ирина Мудра заявила, что Украина готова рассмотреть какие-либо предложения со стороны России, но исключительно при условии выплаты репараций. Леонид Слуцкий обратил внимание, что ранее украинская сторона категорически отказывалась обсуждать любую возможность мирного урегулирования конфликта, а теперь пусть отдаленно, но начинается другой процесс - «стадия торга».

«Ключевое слово здесь, думаете, «репарации»? Нет, скорее, - «мировое соглашение», - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Леонид Слуцкий напомнил, что сначала глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия упомянул, что еще в 2022 году можно было бы согласиться на мирные переговоры с Москвой. Согласно его версии, тогда этому процессу помешал британский политик Борис Джонсон. Теперь другой министр начинает говорить о репарациях. Каждый не договаривает правды. Например, Давид Арахамия забыл рассказать о провокации, которую тогда Украина устроила в Буче. Но важно то, что начались предпосылки к переговорам.

Глава комитета Госдумы напомнил, что в настоящее время Украине уже не уделяют должного внимания, как это было ранее. Запад и США оказывает меньше поддержки.

«Репарации платит проигравшая и напавшая сторона. В случае с украинским конфликтом - Россия, защищая русский Донбасс и спасая мир от нацизма, точно не будет в числе проигравших», - резюмировал Слуцкий

Заявление Ирины Мудры вызвало определенный резонанс в СМИ. Политолог Дмитрий Раевский рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему Украина заговорила о репарациях именно сейчас.