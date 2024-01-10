Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник» прокомментировала информацию о том, что в Эр-Рияде в середине декабря 2023 года встретились советники по национальной безопасности стран «Большой семерки» с целью обсуждения способов урегулирования вооруженного конфликта между Украиной и Россией.

Мария Захарова уверена, что целью мероприятия был пиар для украинского президента Владимира Зеленского. Встреча проходила тайно. Рф не приглашали.

«Это старая и выработанная концепция. Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами - это пиар режима Зеленского», - рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Подобные встречи проходят для того, чтобы создать иллюзию вовлеченности партнеров Киева в происходящие процессы в зоне СВО, имитировать активную политическую работу над урегулированием вооруженного конфликта.

Спикер уверена, что на самом деле подобные встречи не нацелены на реальные действия.

«Это не имеет никакого отношения к разрешению украинского кризиса», - уверена Мария Захарова

Ранее мы сообщали, что согласно данным издания Bloomberg, тайная встреча западных политиков и представителей некоторых стран Юга не принесла желаемого результата. Западные партнеры Киева разъясняли важность выполнения всех пунктов мирного плана Зеленского, но участники мероприятия не приняли единогласного решения относительно его целесообразности.

Напомним, мирный план Зеленского содержит пункт, согласно которому Украина возвращает все территории, что входили в ее состав с 1991 года.