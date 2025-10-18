Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье погибшего военкора Ивана Зуева

Посол Ян Брату, занимающий в ОБСЕ пост представителя по свободе СМИ, выразил сожаление в связи с гибелью военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, сообщило агентство. Дипломат направил соболезнования семье погибшего журналиста, который стал жертвой удара, нанесенного украинским беспилотником.

Как заявил Брату, инцидент, в котором погиб Зуев, а его коллега Юрий Войткевич получил ранения, служит суровым напоминанием о масштабе человеческих жертв в рамках украинского конфликта.

«Международное гуманитарное право четко устанавливает, что "журналисты, работающие в зоне боевых действий, должны считаться гражданскими лицами и как таковые должны быть под защитой". Я выражаю свои соболезнования семье Зуева», — гласит заявление, размещенное представителем ОБСЕ по свободе СМИ в соцсети X.

В беседе с РИА Новости представитель ОБСЕ также отметил, что в настоящее время у него нет полной ясности относительно обстоятельств произошедшего. По имеющимся сведениям, пока не установлено, являлись ли Зуев и Войткевич прямой целью как сотрудники СМИ. Требует уточнения, например, факт ношения ими опознавательных жилетов прессы. Остается невыясненным и сам характер атаки с использованием дрона.

Гибель военкора Ивана Зуева произошла в Запорожской области во время выполнения им редакционного задания. В результате этого же инцидента серьезные ранения получил другой корреспондент — Юрий Войткевич. Причиной стало поражение объекта украинским беспилотным летательным аппаратом.

Карьера Ивана Зуева в информагентстве началась в апреле 2023 года. За свой профессионализм он неоднократно удостаивался как ведомственных, так и государственных наград. В марте текущего года он был отмечен благодарностью президента Российской Федерации Владимира Путина.

