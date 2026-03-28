«Представитель» Роскомнадзора, взлом «Госуслуг» и курьеры: как 78-летняя москвичка отдала мошенникам 25 млн руб.

Столичная прокуратура проинформировала о новом случае крупного мошенничества: 78-летняя москвичка лишилась 25 млн руб. после того, как ей поступило сообщение от имени платформы бесплатных объявлений, сообщило РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, пенсионерка попалась на классическую схему. Сначала ей позвонил лжепредставитель Роскомнадзора, заявив о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Затем в дело вступили фальшивые правоохранители, убедившие женщину срочно спасать сбережения.

«Телефонные мошенники похитили у пенсионерки 25 млн руб. под предлогом сохранения сбережений, 78-летняя пенсионерка получила сообщение якобы от платформы бесплатных объявлений по продаже товаров и перешла по направленной ей ссылке. После этого аферисты сообщили женщине, что она "попалась"», — говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.

По данным ведомства, с итоге потерпевшая сняла со счетов 25 млн руб. и передала их курьерам, которые представились сотрудниками силовых структур. Кузьминская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех причастных к преступлению.

В ведомстве вновь предупредили граждан: нельзя переходить по подозрительным ссылкам от незнакомцев, полученным по электронной почте, в мессенджерах или соцсетях. Настоящие сотрудники госорганов и правоохранительных органов никогда не требуют обналичивать средства, переводить их на посторонние счета или передавать курьерам.

