Представитель ТПП Татарстана выступил за сохранение режима самозанятых до 2028 года

Первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артур Николаев выразил надежду, что федеральное правительство не будет менять условия работы самозанятых до 2028 года, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Спикер отметил, что многие предприниматели намерены стать самозанятыми. Подпадающие под снижение планки по НДС подсчитывают, смогут ли выдержать налоговую нагрузку в 2026 году. По мнению эксперта, сейчас в России наблюдается стадия замедления экономики.

«Хотелось, чтобы ничего не менялось до 2028 года, потому что было объявлено, что меняться не будет. Надеемся, что все-таки сохранили, как было обещано государством, потому что со стороны государства и так уже часто происходят изменения в налоговом режиме», — сказал KazanFirst первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артур Николаев.

По мнению спикера, повышение налоговой нагрузки должно сопровождаться улучшением социальной защиты. В таком случае самозанятые более спокойно воспримут повышение налоговой ставки. Артур Николаев высказал мнение, что режим самозанятости был введен для прозрачности ведения бизнеса. Предполагалось, что многие россияне начнут выплачивать налоги.

По мнению Николаева, некоторые граждане воспользовались предложением в корыстных целях. В самозанятые записалось много граждан, у которых наблюдается нулевой оборот. Люди не занимались предпринимательской деятельностью, но подавали заявки.

«Появились определенные шустрые предприниматели, которые стали использовать самозанятость в своих схемах для ухода от налогов. Но мы предупреждали, что налоговая все эти хитрости видит и пресекает», — отметил Артур Николаев.

