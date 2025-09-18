Представительство РФ в Газе оказало содействие в вывозе граждан из региона

Представитель российского дипломатического ведомства в Рамалле Алия Зарипова сообщила о завершении операции по эвакуации соотечественников из сектора Газа. Как передает РИА Новости, сотрудники представительства РФ при Палестинской национальной администрации организовали вывоз граждан России и членов их семей в среду, 17 сентября.

«Семнадцатого сентября представительство в Рамалле оказало содействие в вывозе российских граждан и членов их семей из сектора Газа», — сообщила Зарипова.

Согласно информации агентства, необходимость в срочной эвакуации возникла в связи с масштабной военной операцией, начатой израильскими вооруженными силами на территории палестинского анклава. Целью проводимой операции, как отмечается, является ликвидация последних опорных пунктов движения ХАМАС, а также обеспечение массового вывода гражданского населения из зоны боевых действий.

Один из выехавших Халед Аттар рассказал РИА Новости, что при содействии российской дипмиссии в Рамалле он и его семья были эвакуированы. В настоящее время мужчина находится в Иордании. В пятницу, 19 сентября, Халед Аттар и его родные отправится в Санкт-Петербург.

По словам Аттара, российская миссия помогла в эвакуации примерно 50 граждан. В Иордании дипломаты встречали всех людей, кого привезли из сектора Газа. Для каждого из эвакуированных забронировали билет в Москву.

Ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что Запад игнорирует решения Совбеза ООН по Палестине.