«Представляет смертельную опасность»: москвичей предупредили об опасности падения крупного града

Заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина высказала мнение, что крупный град может стать более частым явлением в Москве, сообщило «Агентство городских новостей».

Эксперт пояснила, что синоптикам сложно заранее спрогнозировать град. Природное явление формируется за несколько дней, а иногда и часов. Крупный град может разгоняться до скорости в 160 км/ч. Именно крупный град формируется достаточно быстро. Недавно в Подмосковье выпал град размером с куриное яйцо. Аналогичная ситуация была зафиксирована в других регионах РФ. В Москве крупный град выпадает примерно в 5-10 лет, однако во время ухудшения погодных условий важно проявлять бдительность.

«Град размером от 3 см может нанести болезненный удар, а от 5 см – представляет смертельную опасность», – сказала Золина.

Эксперт пояснила, что для формирования крупного града воздух у поверхности должен сильно прогреться. В таких условиях образуется неустойчивость. В случае падения града Ольга Золина рекомендует искать укрытия. Особенно опасно оставаться под деревьями. Находясь дома, человек должен закрыть окна и шторы. Желательно отойти от окна на безопасное расстояние.

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