Предупреждение от астрономов: после трех вспышек класса М на Солнце следующей может быть разрушительная вспышка класса Х

В утренние часы воскресного дня, 1 февраля, научные инструменты зарегистрировали на поверхности Солнца три заметных всплеска активности. Эти события, как сообщило ТАСС со ссылкой на специалистов Института прикладной геофизики, были классифицированы как события предпоследнего, то есть очень высокого, класса мощности.

«1 февраля в 05:05 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N11E47) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 20 минут. <…> В 06:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N12E45) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 19 минут. <…> В 07:20 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N11E45) зарегистрирована вспышка M1.9 продолжительностью 27 минут», — говорится в сообщении.

Ранее эксперты, представляющие Лабораторию солнечной астрономии (совместный проект Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН), обратили внимание на активные процессы на небесном объекте.

По данным специалистов, на Солнце формируется обширная зона повышенной активности. Ученые отмечают, что если площадь этой области продолжит увеличиваться, то в течение ближайших 24 часов с высокой вероятностью могут произойти вспышки максимальной мощности — относящиеся к классу Х.

Ранее сообщалось, что метеоролог развеял миф о «четверной» луне над Подмосковьем.