Префект назвал последствия атаки дронов в подмосковном Зеленограде

Префект Зеленоградского административного округа Москвы Анатолий Смирнов проинформировал, что в результате атаки ВСУ на Зеленоград при помощи БПЛА в корпусе 1507 обломки выбили стекла, сообщил НСН.

По информации издания, в одном из микрорайонов произошел пожар. Вследствие атаки ВСУ загорелся автомобиль. Возгорание удалось локализовать. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Кадры уничтожения БПЛА над населенным пунктом попали в Сеть.

Напомним, что в ночь на 20 июля над Московским регионом устранили 19 БПЛА. В Минобороны уточнили, что из них 16 беспилотных летательных объектов противника направлялись в сторону столицы. В воскресенье, 20 июля, атаки продолжились. Мэр Москвы рассказал, что дежурные силы ПВО ликвидировали пять дронов.

Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что средствами ПВО в ночь на 20 июля были уничтожены 93 БПЛА противника.