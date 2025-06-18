Премьер Канады отреагировал на слова Трампа об исключении РФ из G8 после его отъезда

Премьер-министр Канады Марк Карни не разделил позицию президента США Дональда Трампа о причинах исключения России из «Большой восьмерки» (G8) и заявил об этом в жесткой форме, сообщило издание Politico.

По информации издания, премьер-министр Канады не стал сразу возражать американскому лидеру. Так, президент США высказал мнение, что Россия была исключена из G8 из-за личной неприязни лидеров. По его мнению, президент Владимир Путин воспринял данные изменения как оскорбление в свой адрес.

По данным издания, американский лидер покинул саммит за день до окончания мероприятия. Во время отсутствия Трампа премьер-министр Канады в ходе заключительной пресс-конференции вел себя более смело. Лидер рассказал, что в 2014 году Россия присоединила Крым. Граждане Украины восприняли данное решение как личное оскорбление. Это стало поводом для исключения Москвы из G8.

По информации СМИ, преждевременный отъезд Трампа с саммита стал более обсуждаемой темой мероприятия, чем визит президента Украины Владимира Зеленского. Газета The Wall Street Journal (WSJ) располагает информацией, что глава киевского режима не успел заручиться поддержкой партнеров на мероприятии.

Ранее сообщалось, что премьер Канады прервал Трампа во время ответов на вопросы СМИ перед саммитом G7.