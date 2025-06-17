Премьер Канады прервал Трампа во время ответов на вопросы СМИ перед саммитом G7

Во время встречи глав «Большой семерки» канадский премьер-министр Марк Карни не дал президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу ответить на вопросы журналистов. Об этом сообщило РИА Новости.

Трамп совершил публичное выступление на встрече неформального клуба «Большой семерки». Сразу после этого журналисты пытались задавать вопросы главе Белого дома, но Карни не дал сделать этого.

«Я собираюсь, если можно так выразиться, выступить в роли председателя G7, поскольку у нас есть еще несколько минут с президентом и его командой», — указал он.

Ранее сообщалось, что Трамп разозлился после высказываний телеведущего Такера Карлсона. Тот предположил, что потенциальное военное противостояние с Ираном может привести к снижению авторитета Соединенных Штатов на международной арене. В ответ президент США потребовал объяснить Карлсону, что Тегеран не должен стать обладателем ядерного оружия.