Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию InfoVojna высказал мнение, что вступление Украины в НАТО станет причиной развязывания Третьей мировой войны. Стать членом Евросоюза у Киева есть все шансы, но это произойдет через много лет.

«Еще перед парламентскими выборами я говорил: если Европейский союз хочет принять Украину, для нас это не проблема, но она должна исполнить все условия.», - отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Спикер прокомментировал возможность вступления Украины в Евросоюз. Словакия не выступает против данного процесса. Единственное условие - Украина должна соответствовать партнерам ЕС по всем критериям. Как только Киев сумеет добиться такого экономического роста, страна может становиться членом ЕС.

Премьер-министр Словакии уверен, что Украине понадобиться много лет, чтобы приблизиться к своей европейской мечте.

«Мы перед выборами говорили, что для нас будет проблемой, если речь идет о (членстве Украины - ред.) в НАТО, я это сказал и на встрече со Столтенбергом (генсек НАТО - ред.): чтобы не было никаких сюрпризов, я говорю за партию, которая преобладает в правительстве Словакии, я говорю о том, что мы не будем согласны с членством Украины в НАТО.», - рассказал премьер-министр Словакии

Относительно НАТО Словакия сразу выражала свою позицию, чтобы потом лидеры мирового сообщества не обвиняли правительство. Словакия не поддерживает данную инициативу. Это станет началом Третьей мировой войны.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также рассказал, планирует ли страна принимать решение о заморозке российской недвижимости.