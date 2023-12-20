В Словакии пообещали не замораживать российскую недвижимость

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что страна не планирует принимать решение о заморозке российской недвижимости, в отличие от других стран, которые предпринимают такие шаги в связи с событиями на мировой арене.

Об этом пишет РИА Новости. Фицо призвал к сохранению стабильности в области недвижимости и поддержанию нормальных отношений в этом секторе. В качестве антипримера Фицо назвал Чехию, которая решила заморозить недвижимость, принадлежащую россиянам.

Такое заявление стало ответом на распространенную практику некоторых стран замораживать российские активы в свете международных событий. Решение Словакии подчеркивает стремление к дипломатическим и экономическим отношениям, несмотря на сложные глобальные динамики.