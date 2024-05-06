Премьер-министр Шмыгаль: Украина будет благодарна партнерам в случае положительного решения о вводе своих войск

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу CBC высказал мнение, что Киев может при необходимости просить своих партнеров ввести войска. Если они согласятся, то Украина останется им признательна и благодарна.

Денис Шмыгаль отметил, что в настоящее время Украина принимает от своих партнеров вооружения и военную технику. Если появится необходимость просить ввести свой войска в зону СВО, то Украина будет благодарна любой помощи: вводу солдат, инструкторов или консультантов.

«Если... партнеры примут решение ввести своих солдат, или инструкторов, или консультантов на территорию Украины, мы будем им признательны за это», — отметил Шмыгаль.

В последнее время лидеры некоторых западных стран стали активно призывать отправлять своих военных на территорию Украины для боевого столкновения с Армией России. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал партнеров не отрицать возможность того, что Западу придется отправить своих солдат. Россия на подобные призывы отреагировала предупреждением, напомнив, что тогда проблемы начнутся у тех стран, кто отправляет своих военных в зону СВО.

Ранее мы сообщали, что в США рассказали о возможном сценарии вторжения американских войск на Украину.