Премьер-министр Словакии пояснил, какие санкции против РФ категорически не поддержит
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика откажется голосовать за введение новых санкций Евросоюза против России, если они будут затрагивать работу предприятий атомной сферы, сообщает агентство «РИА Новости».
Роберт Фицо высказал мнение, что санкции против России не должны приносить вред тем странам, которые соглашаются на них. Спикер отметил, что несколько стран-членов ЕС намерены предложить внести в 12-ый пакет санкционных ограничений пункты, которые связаны с атомной промышленностью. Словакия выступает против подобных действий.
«Если бы такое предложение появилось, то я не могу представить, чтобы мы за него проголосовали», - рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии считает, что санкции против России не работают. Это не означает, что республика не будет поддерживать их введение. Ограничения в работе атомных станций РФ негативно отразятся на развитии отрасли в Словакии. актуальным станет вопрос поставок топлива.
В сою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что у европейских политиков не хватает силы признать, что Украина терпит поражение в зоне СВО и не сможет победить. Ведь тогда станет ясно, что политики ЕС ошиблись в выбранной против России стратегии.
Представители российской власти не раз отмечали, что Запад не смог навредить РФ введением ограничений. Напротив, это стало стимулом для развития собственного производства.