Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика откажется голосовать за введение новых санкций Евросоюза против России, если они будут затрагивать работу предприятий атомной сферы, сообщает агентство « РИА Новости ».

Роберт Фицо высказал мнение, что санкции против России не должны приносить вред тем странам, которые соглашаются на них. Спикер отметил, что несколько стран-членов ЕС намерены предложить внести в 12-ый пакет санкционных ограничений пункты, которые связаны с атомной промышленностью. Словакия выступает против подобных действий.

«Если бы такое предложение появилось, то я не могу представить, чтобы мы за него проголосовали», - рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии считает, что санкции против России не работают. Это не означает, что республика не будет поддерживать их введение. Ограничения в работе атомных станций РФ негативно отразятся на развитии отрасли в Словакии. актуальным станет вопрос поставок топлива.

В сою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что у европейских политиков не хватает силы признать, что Украина терпит поражение в зоне СВО и не сможет победить. Ведь тогда станет ясно, что политики ЕС ошиблись в выбранной против России стратегии.

Представители российской власти не раз отмечали, что Запад не смог навредить РФ введением ограничений. Напротив, это стало стимулом для развития собственного производства.