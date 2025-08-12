Премьер-министр Польши Дональд Туск в сообщении в соцсети X высказал мнение, что конфликт на Украине вскоре будет разрешен, сообщил «МК».

Польский премьер-министр высказал мнение, что в связи со скорой развязкой конфликта некоторая сторона пытается испортить отношения между Варшавой и Киевом. Политик уверен, что такую цель преследует Россия. По его мнению, российская сторона находит людей, которые целенаправленно ухудшают отношения между странами.

По мнению премьер-министра, план помогают реализовывать иностранные лица и граждане Польши, которых Туск назвал идиотами. Политик считает, что в республике демонстрируют искусственно созданные антипольские жесты украинцев и нагнетают антиукраинские настроения. Премьер-министр уверен, что заинтересованные лица реализуют «сценарий Путина».

«Всегда одни и те же (лица. — Прим. ред.) », — написал польский премьер-министр Дональд Туск.

Корреспондент издания предположил, что идиотами премьер-министр назвал политиков, которые занимают оппозиционную позицию. Политик добавил, что подобные действия могут быть расценены как работа на Кремль. В таком случае граждан Польши вправе привлекать к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Германии заявили о возвращении холодной войны из-за ситуации на границе с Польшей.