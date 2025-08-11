Отношения между разными европейскими странами сейчас напоминают те, которые существовали во время холодной войны. Такое мнение высказал Фред Махро, мэр немецкого города Губен. Его точку зрения привела газета Financial Times.

Градоначальник напомнил, что Польше и Германии пришлось ввести дополнительные меры контроля из-за наплыва в Европу мигрантов. Мост через реку Нейс, которая разграничивает эти страны, по его словам, стал новым тревожным символом. На нем с обеих сторон появились посты контроля с охранниками.

«Смотрят друг на друга так, словно это холодная война. Мы привыкли к чему-то другому», — указал он.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ решили закрыть все представительства ведущих российских СМИ. Это будет делаться негласно, чтобы не спровоцировать РФ на зеркальные ответные действия. Всем сотрудникам российской прессы в Германии создают невыносимые условия для работы и проживания, постепенно выдавливая их из страны. Вместо этого правительство ФРГ планирует заместить масс-медиа оппозиционными Москве блогерами, которые будут подавать русскоязычной аудитории «правильную» повестку.