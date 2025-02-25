Премьер Шмыгаль назвал сумму, необходимую для восстановления Украины

Премьер Украины ссылается на обновленные данные отчета Всемирного банка об оценке ущерба и потребностей страны. Политик отметил, что в прошлом докладе организации была указана другая сумму. Теперь к ней добавили $38 млрд.

«Потребности на восстановление Украины в течение следующего десятилетия должны составить 524 миллиарда долларов», — написал премьер Украины.

Денис Шмыгаль призвал начинать восстановление уже сейчас. Он считает, что проект должен быть масштабным. По его данным, в отчете уже указано 348 проектов, которые являются приоритетными. На их реализацию понадобится $17 млрд. Премьер отметил, что в настоящее время Украина рассчитывает на получение $7 млрд — часть денег уже есть в распоряжении Киева, оставшаяся часть ожидается в ближайшее время. Средств хватит на реализацию 127 проектов.

Ранее сообщалось, что власти Украины запросили у ЕС 500 млрд евро на восстановление страны.