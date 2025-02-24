Власти Украины запросили у ЕС 500 млрд евро на восстановление страны

Европейские компании могут инвестировать в восстановление Украины после завершения боевых действий порядка 500 млрд евро. Такое заявление сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Его слова привело РИА Новости.

По мнению политика, для начала европейским странам стоит передать Украине все российские средства, замороженные в ЕС. Затем многим компаниям из Европы надо инвестировать деньги в украинскую экономику и инфраструктуру.

«Восстановление будет стоить 500 миллиардов евро. Такое восстановление может стать ключевым заданием для Европы на несколько лет вперед», — указал он.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский планирует затянуть конфликт еще минимум на два года. Депутат Рады Дубинский считает что именно столько времени надо, чтобы Трамп мог потерять большинство в нижней палате Конгресса, после чего ситуация в США может поменяться вместе с политикой Белого дома.