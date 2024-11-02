Преподаватель этикета Овакимян предупредила о недопустимости гель-лака на ногтях

Преподаватель этикета и протокола, член Ассоциации Специалистов по Этикету Екатерина Овакимян рассказала о современных правилах этикета, сообщил kursdela.biz. Так, эксперт предупредила россиянок о недопустимости гель-лака на ногтях в случае посещения престижного мероприятия.

Преподаватель этикета Овакимя смоделировала несколько ситуаций и рассказала, как правильно вести себя. Так, руководитель компании устраивает вечер для сотрудников. Женская часть коллектива непременно захочет выглядеть шикарно, отказавшись от повседневного стиля. Категорически не рекомендовано выбирать для мероприятия платье алого цвета. Согласно этикету, оно означает стремление женщины занять место своего начальника.

«Этикет — это свобода выбора. Но нарушать его может только тот, кто знает что он нарушает и зачем он это делает!» — отметила эксперт.

Получив приглашение на мероприятие, мужчинам стоит отказаться от галстука черного цвета. Аксессуар сигнализирует, что человек в трауре. Галстук черного цвета уместен только у обслуживающего делегацию персонала.

Екатерина Овакимян привела примеры, когда мировые дипломаты и политики попадали в курьезные ситуации из-за незнания правил этикета. Нарушение этикета не повлечет серьезных последствий для россиян, но его знание говорит о культуре человека.

Ранее сообщалось, что эксперт по этикету Холгова считает необходимым использовать наушники для разговора по видеосвязи.