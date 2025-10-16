Преподавателя трех вузов задержали по подозрению во взяточничестве

В Красноярске правоохранительные органы задержали местного преподавателя, который работал одновременно в трех высших учебных заведениях. Мужчину подозревают в систематическом получении денежных вознаграждений за незаконный допуск учащихся к итоговой государственной аттестации, сообщил prmira.ru.

По данным следствия, инциденты произошли в декабре 2022 и 2023 годов. В этот период подозреваемый, занимая должность члена государственной аттестационной комиссии, получил от ассистента кафедры взятку. В обмен на денежное вознаграждение он обеспечил студентам возможность пройти финальные испытания, несмотря на серьезные нарушения.

В настоящее время следственные органы не разглашают названия вузов, где работал подозреваемый, а также точные суммы полученных им платежей. Известно, что уголовное дело квалифицировано как получение взятки в значительном размере. Расследование было инициировано по материалам, предоставленным Управлением Федеральной службы безопасности. На данный момент педагог находится под стражей, а следственные действия продолжаются.

