Зампрокурора Белгородской области задержали по подозрению во взятке

Заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранительные органы подтвердили факт задержания заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Информация о коррупционном преступлении поступила в рамках оперативной разработки.

Интересно, что 38-летний Смирнов был назначен на ответственную должность в белгородской прокуратуре лишь в конце сентября этого года. До перевода в Белгородскую область он в течение трех лет занимал пост прокурора города Всеволожска в Ленинградской области.

