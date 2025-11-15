Пресечена попытка ввоза оружия на территорию исправительной колонии: водитель грузовика арестован

Официальный телеграм-канал судов Свердловской области проинформировал, что обвиняемому в провозе оружия на территорию ИК-47 выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей по 13 января 2026 года.

«Органами предварительного расследования он обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ — "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия" и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств"», — указано в сообщении.

Со слов представителей пресс-службы регионального Главного управления ФСИН, был зафиксирован инцидент с попыткой проникновения на территорию исправительного учреждения ИК-47 грузового автомобиля, перевозившего арсенал вооружения. В ходе планового осмотра транспортного средства сотрудниками ведомства был обнаружен и изъят целый комплекс запрещенных предметов: автомат Калашникова с боеприпасами, пистолет с двумя запасными магазинами и ручная осколочная граната.

Помимо оружия, в грузовике находилась разнообразная контрабанда: упаковки с медикаментами, мобильные телефоны с комплектующими, тактическое снаряжение в виде шлема и армейского рюкзака, а также набор портативных радиостанций с источниками питания. В настоящее время оперативные службы проводят комплекс мероприятий по установлению мотивов доставки указанных предметов и выявлению всех причастных лиц, участвовавших в организации данного инцидента, нарушающего установленный режим исправительного учреждения.

