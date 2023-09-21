Пресс-секретарь президента Песков рассказал о главных направлениях развития рынка труда

На президиуме Госсовета по рынку труда будет поднято множество актуальных вопросов. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС .

Дмитрий Песков высказал мнение, что молодому поколению следует ответственно подходить к выбору будущей профессии, ориентируясь в первую очередь на материальную сторону вопроса. Важно, что после завершения обучения человек мог обеспечить себе достойный уровень жизни. Высокое материальное положение каждой семьи – залог устойчивости и стабильности.

В свою очередь государству необходимо определить те направления профессиональной деятельности, которые в настоящее время являются приоритетными для стабильного экономического развития страны.

«Еще предстоит очень многое сделать, но мы видим, что планомерная, последовательная работа ведется», - отметил Дмитрий Песков

Для достижения поставленных задач ведется работа, в которой принимают участие различные ведомства. Результатом серьезной работы стали определенные успехи в развитии рынка труда.

Форум, который посвящен вопросам труда, проходит в Великом Новгороде по распоряжению президента России Владимира Путина.