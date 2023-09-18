В Великом Новгороде по поручению Путина пройдет форум, посвященный развитию рынка труда

Мероприятие состоится в период с 20 по 21 сентября в Великом Новгороде. Правительству Новгородской области поручено вести контакты с ФСО России, чтобы совместно организовать мероприятие, обеспечить явку. Форум будет посвящен теме «О развитии рынка труда в РФ».

Периодически достижения в сфере развития труда, а также существующие проблемы, обсуждают на региональном уровне. Так, в Минсоцразвития Подмосковья ранее рассказали о следующих проблемах: согласие жителей на работу без официального трудоустройства. Особенно такой способ подходит иностранцам. В таком случае налоги не платит ни сотрудник, ни работодатель.

В понедельник, 19 сентября, президент Владимир Путин принял участие в церемонии инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина. Лидер выразил уверенность в том, что Москва опередила по своему развитию столицы многих развитых стран.