Пресс-секретарь президента РФ Песков: Запад изолировал российские СМИ

Дмитрий Песков рассказал, что российские СМИ были изолированы от международного сообщества. Им не дают возможность развиваться за границей. Но для отечественных средств массовой информации важно конкурировать с западными СМИ и не занимать отдаленную позицию.

Дмитрий Песков также отметил, что у западных СМИ нет свободы слова. Они получают указания от руководства, какие темы можно освещать, а какие нет. Также им дают рекомендации, в какой тональности можно писать о каком-либо событии.

В ходе форума «Россия - Африка» представители стран договорились о сотрудничестве в сфере массмедиа. На территории Африки откроют отделения российских изданий. Главная задача – добиться, чтобы население стран Африки узнавало честную информацию о событиях во всем мире.