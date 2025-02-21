Прецедент для судебной системы: волгоградку оправдали за смерть дочери

По данным издания, женщину обвиняли в смерти ее дочери. Многодетная мама отстаивала свою позицию. По ее мнению, в смерти ребенка виновны медики. Трагедия в семье произошла в 2021 году. Арина обнаружила дома таблетки «Феназепам», которые визуально были похожи на ее витамины. Ребенок проглотил несколько таблеток. Елена предприняла меры, как только узнала о происшедшем: промыла желудок дочери и вызвала скорую. Девочка умерла через двое суток. Сначала начались судороги, потом — отек мозга. Против волгоградки завели уголовное дело.

«В Волгограде я нигде не могла добиться справедливости. Минздрав, прокуратура, где мне отказывали даже в приемах, следственный комитет — все оставались глухи к моей проблеме», — рассказала волгоградка Елена Михайличенко.

По словам женщины, адвокат доказывал в суде, что медики не установили катетер для выведения жидкости из организма. Это привело к гипергидратации, которая могла спровоцировать отек мозга. В настоящее время Елена Михайличенко полностью оправдана и реабилитирована. Волгоградка намерена требовать возбуждения уголовного дела в адрес врачей больницы. Она считает, что справедливость должна восторжествовать. Женщина рассказала, что будет обращаться в Следственный комитет РФ и к Александру Бастрыкину.

Издание отметило, что в России процент оправдательных приговоров составляет меньше 1%. По мнению novostivolgograda, история волгоградки — прецедент для отечественной судебной системы.

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