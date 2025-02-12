Красноярская школьница убила ребенка после домашних родов

В столице Красноярского края девочка-подросток втайне родила ребенка дома, а затем избавилась от него через мусоропровод. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Предварительно установили, что 12 февраля девочка попала в больницу с кровотечением и болями в животе. При обследовании выяснилось, что причиной этому стали недавние роды. Сама школьница заявила, что отдала младенца прохожей, но проверка показала, что молодая мать сама расправилась с новорожденным.

Позже девочка призналась, что родила в ванной дома. Затем она обернула новорожденного в пластиковый пакет и выбросила в мусоропровод. Тело малыша нашли среди помоев без признаков жизни.

Канал в Telegram Kras Mash отмечал, что роды у школьницы якобы приняла мама и позже не стала мешать дочери избавляться от новорожденного. Однако точную картину произошедшего установят в ходе проверки и расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 106 УК России «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Ранее сообщалось, что отец погибших детей из Красной Сопки нарушил меру пресечения.