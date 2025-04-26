Прецедент в юриспруденции: суд разрешил ножи для самообороны и защиты детей против группы лиц

Верховный суд расценил нанесение ножевых ранений нескольким лицам как самооборону. Суд учел несколько деталей — подсудимый защищал ребенка, а нападающих было несколько человек, сообщило РИА Новости.

По данным агентства, поводом для вынесения такого приговора стал инцидент в Твери. В одном из домов отмечали семейный праздник. Один из гостей поссорился с соседкой. Женщина позвонила сыну и рассказала об обидчике. Вскоре ее родственник приехал в компании двоих друзей. Сын соседки находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины вооружились деревянными палками и сразу напали на людей, находившихся в доме.

По информации издания, вооруженные мужчины ворвались в момент, когда на придомовой территории находился собственник с маленькой дочкой на руках и предполагаемый обидчик. Хозяин дома схватил нож и нанес ранения троим нападавшим. Мужчины скончались. Следствие вменило ему статью, предусматривающую пожизненное заключение. Суд посчитал, что мужчина был вынужден самообороняться. Верховный суд отказался отменять решение суда.

«Количество нападавших, их агрессивное поведение, обстоятельства и характер примененного физического насилия в присутствии малолетних детей в отношении самого оправданного, других находившихся на территории его домовладения лиц, в вечернее время, а также внезапность нападения и применение нападавшими предметов, используемых в качестве оружия, давали оправданному право принять адекватные меры защиты себя, своей семьи, в том числе малолетнего ребенка», — подчеркнул Верховный суд.

По данным издания, дело включили в обзор практики. Это значит, что при вынесении решений суды России могут принимать во внимание инцидент, произошедший в Твери.

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