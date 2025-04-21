Стало известно, как приговор отцу-насильнику Хачатуряну поможет изменить законы в России

Специалист из Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Алексей Станкевич в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал , как громкое дело Михаила Хачатуряна и его дочерей может повлиять на законы о домашнем насилии и самообороне в России.

Хачатуряна признали виновным в насилии над тремя дочерьми спустя долгих семь лет. По словам юриста Станкевича, это проясняет многие моменты, что в будущем сделает ситуацию с решением проблемы домашнего насилия в стране лучше. Произойдет это не одномоментно. Острым, по словам эксперта, остается вопрос с допустимой самообороной.

«Эта грань допустимой обороны в российском праве достаточно тонкая и очень субъективная. Поэтому каждое такое дело, безусловно, добавляет больше ясности и больше практического понимания и судам, и правоохранительным органам», — пояснил адвокат.

Юрист также отметил, что недавно в правовой системе заметили новый трекер: заседания судов о домашнем насилии стали проходить эффективнее и быстрее. В будущем решению проблем с бытовой тиранией будут лучше способствовать и правоохранители. Станкевич напомнил, что в планах развивать институт участковых уполномоченных.

Напомним, дело Михаила Хачатуряна и его дочерей стало одним из громких о домашнем насилии в России. Установили, что мужчина систематически издевался над дочками в течение четырех лет, а также их насиловал. Летом 2018 года сестры не выдержали давления и расправились с отцом, нанеся множественные удары молотком и ножом. В 2020 году сестер обвинили в убийстве по предварительному сговору.

21 апреля 2025 года суд вынес для отца девушек посмертный приговор. Подтвердили, что он виновен в насильственных действиях сексуального характера, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и распространении порнографии. Дела сестер еще находятся на расследовании.

Ранее сообщалось, что родственники Хачатуряна не согласны с посмертным приговором.