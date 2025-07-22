Превратила дом в пыточную: дети рассказали о способах наказания опекунши

По информацию издания, женщина оформила опеку, за что получала деньги. Весной 2025 года жительница Кузбасса отдала четверых детей в приют. Женщина пояснила, что причиной стала невоспитанность ребят. С ней они проживали с 2019 года. Дети являются друг другу родственниками. Самому младшему на момент опеки было 1,5 года.

По данным издания, вернувшись в приют, дети постепенно начали делиться с воспитателями условиями проживания в доме опекунши. Предположительно, они стали более откровенными, когда почувствовали себя в безопасности. По словам малолетних, тяжелее всего приходилось самому младшему брату. Так, когда ему было шесть лет, мальчик съел без разрешения конфету. Женщина, предположительно, избила его полипропиленовой трубой. Малыша избивали за любую провинность. На его теле есть шрамы.

По данным прокуратуры, наказание могло длиться несколько дней. Ребенку предстояло ходить в школу, разрешалось есть и спать, но остальное время он стоял на гречке с солью. Еще один способ наказания, применяемый женщиной, — голыми коленями и ступнями становиться на аппликатор Кузнецова. Поводом могло стать рассыпанное печенье или просмотр телевизора.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья подали более 1 тыс. онлайн-заявок на получение справок в сфере опеки.