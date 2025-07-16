Жители Подмосковья подали более 1 тыс. онлайн-заявок на получение справок в сфере опеки

С начала 2025 года жители Подмосковья подали почти 1,5 тыс. онлайн-заявок на получение справки в сфере опеки и попечительства, сделать это можно на региональном портале госуслуг в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга позволяет получить справки о выплатах опекуну, лишении, ограничении родительских прав, отмене усыновления, отстранении от обязанностей, а также справки в сфере опеки и попечительства. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Напомним, что услуги на портале предоставляют в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.