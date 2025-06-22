«Прежде всего — вопрос географии»: Ушаков назвал причину переноса встречи дипломатов РФ и США

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину ответил на ряд вопросов, один из которых касался причин приостановки встреч российских и американских дипломатов.

Помощник президента РФ отметил, что главная цель встреч представителей двух стран — наладить дипломатические отношения. Предыдущие переговоры принесли положительный результат. Стороны договорились продолжить переговоры в одном месте, но по различным географическим причинам представители США заявили о необходимости сделать паузу. Журналист уточнил, не было ли других причин.

«Ну, может быть что-то еще. Я не знаю. Но прежде всего — вопрос географии», — отметил Ушаков.

По мнению экспертов, одна из возможных причин переноса встречи — война между Ираном и Израилем стал более значимым на данный момент, чем любые обсуждения, косвенно связанные с конфликтом на Украине.

Ранее Ушаков назвал причину, по которой Путин покинет РФ на четыре дня.