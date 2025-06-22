«Редчайший случай»: Ушаков сообщил, что Путин покинет РФ на четыре дня

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал , что президент РФ Владимир Путин проведет четыре дня в Китае.

Журналист обратил внимание, что четыре дня — это один из самых длительных периодов пребывания российского лидера в другой стране в рамках рабочего визита. Юрий Ушаков подтвердил, что наблюдение корреспондента верное.

«Редчайший случай», — подтвердил Ушаков.

Спикер отметил, что в нынешнем году совпало много мероприятий, на которые приглашен Владимир Путин. Так, Россия и Китай будут отмечать окончание Второй мировой войны и победу над милитаристской Японией. Кроме того, ожидается встреча участков Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры РФ и Китая собираются обсудить рабочие вопросы в рамках однодневного визита Владимира Путина. В связи с большим количеством событий в нынешнем году президент РФ будет находиться в стране на протяжении четырех дней, резюмировал Ушаков.

Журналист отметил, что максимальное пребывание президента РФ в одной стране длилось три дня. Визит Владимира Путина в Китай запланирован в период с 31 августа по 3 сентября. Китайские дипломаты заранее предупреждали о мероприятиях. Российский лидер принял приглашение.

Ранее Ушаков заявил, что визит Путина в США или Трампа в Россию пока не обсуждался.