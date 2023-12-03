Президент Филиппин призывает молиться о жертвах утреннего теракта в университете

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший на странице в социальной сети призвал граждан соблюдать спокойствие и молиться о жертвах утреннего теракта, сообщает агентство «РИА Новости» .

Спикер выразил соболезнования семьям погибших. Теракт произошел утром, 3 декабря. В университете на юге Филиппин в помещении спортзала проводили утреннюю воскресную мессу.

По предварительным данным, погибло три человека. Еще семь получили ранения различной степени. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, который устанавливают, какое именно устройство взорвалось. Об этом проинформировало местное издание Manila Bulletin.

Президент Филиппин выразил уверенность, что здание подорвали иностранные террористы. Он осудил подобные действия.

«Я самым решительным образом осуждаю бессмысленные и наиболее отвратительные действия, совершенные иностранными террористами в отношении государственного университета Минданао (МГУ) и общин Марави этим ранним воскресным утром.»,- написал президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший

Президент отметил, что службы безопасности переведены в повышенный режим готовности. Спикер надеется на скорейшее выздоровление пострадавших и просит молиться о тех людях, которые погибли вследствие теракта иностранных граждан.

Ранее стало известно о задержании человека, который подорвал железнодорожные пути в Рязани.