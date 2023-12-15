Президент Франции назвал решение о вступлении Украины в ЕС политическим

В Евросоюзе заявили о начале переговоров о вступлении Украины в состав альянса. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, высказал мнение, что данное решение - исключительно политическое. Оно не имеет никакого юридического подкрепления, сообщает агентство «РИА Новости» .

Не стоит ожидать, что Украина в скором времени присоединится к Евросоюзу, считает французский президент. Причин этому несколько.

Во-первых, Евросоюз сам еще не готов к расширению.

Во-вторых, чтобы стать полноправным партнером, Украина обязана выполнить ряд условий. Если этого сделано не будет, то и о вступлении не может быть и речи.

«В любом случае, каким бы ни было это расширение, оно потребует глубокой реформы наших правил. Это будет возможным лишь либо при значительном увеличении финансирования, либо при замене существующих механизмов и правил», - заявил президент Франции Макрон

Вступление Украины в ЕС может нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли союза. Президент Франции отметил, что права фермеров ЕС будут защищены.

«Я привержен суверенитету Европы в плане сельского хозяйства, мы продолжим его защищать, поддерживать наши производственные мощности», - заявил президент Франции Макрон

Как только будет анонсировано заседание межправительственной конференции, можно будет говорить о старте юридического присоединения украинской территории к Евросоюзу. Такое произойдет не скоро, а пока важно политически поддерживать Киев.

Политический прогресс есть, но в настоящее время его подрывает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Французский политик уважает мнение коллеги и надеется, что «он поведет себя по-европейски».

Также Макрон признает, что обсуждение о финансировании Киева проходит тяжело. В феврале должна появиться другая динамика.

Ранее новость о старте переговоров о принятии Украины в ЕС прокомментировал пресс-секретарь РФ Владимир Путин.