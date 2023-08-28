Президент Франции рассказал о последствиях для Запада изменения мирового порядка

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, чем может грозить Европе и Западу пересмотр миропорядка, который действует в настоящее время, пишет агентство ТАСС.

«Идет пересмотр мирового порядка, его принципов, разных форм его организации, где Запад занимал и занимает доминирующие позиции». – заявил президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции во время выступления на ежегодной конференции послов республики признал, что нынешний международный миропорядок меняется. В этих условиях Запад и Европа могут стать более слабыми.

Политик призвал не паниковать и трезво оценивать ситуацию. В настоящее время задача мирового сообщества в том, чтобы сохранить целость и единство. Эмманюэль Макрон уверен, что Запад в дальнейшем будет занимать лидирующие позиции, как это происходит в настоящее время.

Президент Франции объяснил, почему пришло время изменения мирового порядка. Многих стран еще не существовало в то момент, когда появились различные международные организации. Теперь лидерам тех стран кажется, что модель мира слишком прозападная. Они ставят под сомнение правомерность действий Совета Безопасности ООН или Международного валютного фонда. Это становится причиной расширения БРИКС. Создается альтернативная мировая парадигма.

«Это [расширение БРИКС] свидетельствует о желании установить альтернативный порядок, призванный заменить собой то, что мы называем мировым порядком, который сегодня расценивается как слишком западный», - рассказал Эмманюэль Макрон

Президент России Владимир Путин рассказал, есть ли у БРИКС цель конкурировать с другими мировыми организациями.