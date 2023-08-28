Президент Франции: Завершение конфликта на Украине может спровоцировать новую войну

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие на ежегодной конференции послов республики, в ходе которой рассказал о своем видении завершения вооруженного конфликта между Россией и Украиной, пишет агентство ТАСС.

«Мир на Украине не может быть лишь прекращением огня, подтверждающим фактическое положение дел. В таком случае это означало бы подготовку к новой войне. Это [должен быть] устойчивый мир с соблюдением украинского суверенитета и международного права», - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции уверен, что прекращение огня в зоне СВО не поможет для налаживания мирной жизни государства. Нельзя просто задокументировать, что Украина осталась без территорий. Рано или поздно такой мир приведет к новой войне.

Эмманюэль Макрон уверен, что необходимо сохранить целость Украины и решать конфликт таким способом, чтобы у Киева были гарантии мира на долгие годы. Любое соглашение о примирении сторон должно основываться на постулатах мирового права.

Президент Франции уверен, что страна должна будет оказывать Украине поддержку после завершения боевых действий. Важно помочь восстановить города. Макрон призвал всех присутствующих на конференции послов также работать в данном направлении.

Лидер Франции также рассказал, что Франция поддержит любые действия, в том числе военные, чтобы Экономическое сообщество стран Западной Африки могло восстановить работу законного правительства в Нигере. Президента Мохамеда Базума Эмманюэль Макрон назвал храбрым.

Также президент Франции высказал мнение, что стало причиной расширения БРИКС.