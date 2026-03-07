Президент извиняется и обещает мир, а военные грозят новыми ударами: новые подробности конфликта в Иране

В Тегеране прозвучало заявление о готовности продолжать военную кампанию против США и Израиля. Представитель генштаба вооруженных сил Исламской Республики Абольфазль Шекарчи заявил, что удары по американским объектам на Ближнем Востоке и израильской территории будут наноситься и впредь, сообщило РИА Новости.

При этом ранее иранский лидер Масуд Пезешкиан озвучил иную позицию. Президент страны заявил, что Тегеран принял решение воздерживаться от атак по соседним государствам, за исключением ситуаций, когда удар исходит с их стороны. Более того, Пезешкиан принес извинения странам, которые пострадали от ответных действий Ирана после нападения США и Израиля.

«Удары по США и сионистскому режиму продолжатся. Страны, которые до сих пор не предоставляли США и Израилю свое пространство и возможности, не были целями наших атак, да и сейчас таковыми не являются», — сказал Шекарчи, чьи слова приводит агентство Fars.

Эскалация ближневосточного конфликта вышла на новый виток: 28 февраля вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по иранской территории. Под обстрел попали объекты в различных регионах исламской республики, включая ее столицу — Тегеран. По неподтвержденным данным, в результате атак есть разрушения и жертвы среди гражданского населения.

Иранское руководство не оставило эти действия без ответа. Тегеран объявил о проведении серии ответных ударов, целями которых стали израильская территория, а также военные объекты США, дислоцированные на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что администрация Дубая опровергла данные об инцидентах в международном аэропорту.