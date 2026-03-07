Воздушная тревога в Дубае: беспилотник перехватили, но обломки упали на город. Власти уже выступили с заявлением

В районе международного аэропорта Дубая, по предварительным данным, упал иранский беспилотный летательный аппарат, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Такая информация распространяется в Сети. В администрации сделали официальное заявление.

По данным канала SHOT, инцидент произошел вблизи второго терминала, где очевидцы обнаружили обломки. Воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме: отмены рейсов не зафиксировано, однако посадка воздушных судов временно приостановлена. Пассажиры ожидают решений администрации. Сведения о возможных пострадавших на данный момент отсутствуют.

По данным иракского информационного агентства Naya, Иран атаковал военный объект США, расположенный в Дубае. Власти Дубая выступили с официальным разъяснением относительно инцидента, связанного с падением обломков после перехвата неустановленной воздушной цели, сообщил ТАСС.

В заявлении пресс-службы подчеркивается, что ситуация носила локальный характер и была полностью урегулирована оперативными службами. При этом администрация города опровергла распространяемую в социальных сетях информацию о каких-либо происшествиях на территории международного аэропорта Дубая, призвав граждан доверять только проверенным источникам.

«Незначительный инцидент, возникший в результате падения обломков после перехвата, был успешно локализован», — говорится в сообщении.

