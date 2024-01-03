Президент Казахстана призвал жителей формировать «новое качество нации»

В газете Egemen Qazaqstan опубликовали интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который уделил особое внимание прошлому и будущему нации.

Президент Казахстана не отрицает, что история имеет большое значение для развития нации. Правительство работает в данном направлении, чтобы жители республики знали, что происходило в прошлом. Важно не только знать свою многовековую историю, но и при необходимости добиваться исторической справедливости.

«Издается много тематической литературы, создаются профильные научные учреждения и модернизируются действующие институты. Недавно завершена большая исследовательская работа по реабилитации жертв сталинских репрессий.», - рассказал президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью, опубликованном в газете Egemen Qazaqstan

Одновременно с этим, президент обращает внимание, что не стоит культивировать прошлое и уделять ему слишком много внимания.

«Нам следует избавляться от подражательства в культуре, ложного патриотизма и безудержного бахвальства.», - считает президент Казахстана

В приоритете должно быть будущее нации. Для этого каждый человек должен стать прогрессивнее, понимая, что воспоминания о прошлом лишь тянут назад. Креативное мышление и продуктивное творчество, культ труда и принцип прагматизма - вот главные основы построения современного общества Казахстана, которые формирует реалистичное восприятие жизни.

«Вместо настоящего духовного пастырства мы слышим нытье вокруг мелкотемья, привычные самовосхваления и жалобы на власть за невнимание к их материальным вопросам. Тем самым пускают развитие национальной идеологии по ложному пути.», - отметил президент Касым-Жомарт Токаев

Величие нации можно доказать только делом, отметил президент. В современном «турбулентном мире» важно устранять ошибки, анализировать и не допускать их повторения.

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