Президент Киргизии выступил против вмешательства США в дела республики

Президент Киргизии Садыр Жапаров ответил на послание американского госсекретаря Энтони Блинкена просьбой не вмешиваться во внутренние дела республики и не делать поспешных выводов, не располагая полной информацией о каких-либо событиях или решениях, пишет ТАСС .

В Киргизии в национальном парламенте рассматривали законопроект о неправительственных организациях. Американский госсекретарь Энтони Блинкен направил президенту Киргизии официальное письмо, в котором выразил обеспокоенность, что подобный законопроект может негативно отразиться на свободе граждан республики, на их правах.

Пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов опубликовал ответ президента на данное замечание. Он рассказал, что Киргизия всегда открыта к обсуждению любых вопросов и заинтересована в сотрудничестве с другими странами.

«Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», — отметил президент республики.

Неправительственные организации Киргизии — это небольшая группа населения, если анализировать ее численность, однако, «громогласная». Представители часто спекулируют тем, что их притесняют, вводят в заблуждение население республики и других стран, при этом получают деньги от иностранных учреждений.

«В связи с чем я предлагаю провести аудит использования финансовых средств неправительственными и некоммерческими организациями, финансируемыми правительственными организациями США, хотя бы за последние 10 лет», — заявил президент республики.

Президент Киргизии пригласил американского госсекретаря посетить республику, чтобы лично удостовериться, что соблюдение прав и свобод каждого человека занимает приоритетное место для правительства.

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