РИА Новости: РФ в знак протеста расторгла договор аренды с посольством Украины

Источник РИА Новости сообщил, что Россия расторгла договор аренды с посольством Украины, которое расположено в Москве.

Источник агентства напомнил, что весной 2023 года депутаты Киевского горсовета утвердили решение о расторжении договора аренды с посольством России. Официальные власти также сообщили, что в дальнейшем намерены национализировать здание, расположенное в украинской столице.

Собеседник агентства пояснил, что в подобных случаях МИД страны должно действовать зеркально. Аннулировать действие договора имеет право та сторона, которая его подписывала. Подобными полномочиями наделены МИД России и столичные власти.

Россия не нарушила политический этикет. МИД заявил, что примет ответные меры, но не конкретизировал, какие именно.

Собеседник сообщает, что в итоге договор аренды был расторгнут, но официально информация об этом в публичное пространство не поступала.

«По дошедшим до нас сведениям, договор аренды с посольством Украины якобы уже расторгнут, но ввиду перенасыщенности информационного пространства украинской повесткой на этом не акцентировали внимание», — заключил осведомленный источник РИА Новости.

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