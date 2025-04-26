Президент Литвы не видит ничего нехристианского в том, чтобы «дать отпор злу»

Президент Литвы Гитанас Науседа после участия в церемонии похорон папы римского высказал мнение о необходимости пересмотреть христианский постулат о непротивлении злу насилием, сообщил ТАСС.

По информации агентства, слова Науседа приводит президентская пресс-служба. Во время общения с журналистами в Ватикане лидер высказал мнение, что применение силы может позволить защитить мир от уничтожения. По его мнению, при составлении христианских постулатов важно учитывать текущую геополитическую обстановку.

Гитанас Науседа высказал мнение, что сейчас в мире сложилась сложная обстановка. Президент считает, геополитическая ситуация требует проведение некоторую ревизию христианских ценностей.

«Считаю, что иногда нужна и сила. Дать отпор злу — в этом нет ничего нехристианского», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Попрощаться с папой Франциском была возможность у каждого желающего. Церемонию посещали известные политики и публичные люди. Очередь собралась из верующих людей. В субботу, 26 апреля, состоится похоронная церемония. В соборе Святого Петра пройдет отпевание. Папу похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре.

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