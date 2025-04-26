Военные России оценили шансы спасти иконы после пожара в храме Белгородской области

В группировке войск «Север» ВС РФ заявили, что в настоящее время военнослужащие не могут спасти иконы и святыни после пожара в храме в Белгородской области из-за постоянных атак со стороны противника, сообщило РИА Новости.

По информации издания, атаки начались сразу после возгорания храма. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. ВСУ атаковали спасателей дронами «Баба-яга». Специалисты успели спрятаться, но продолжить ликвидацию возгорания было проблематично. В итоге храмовый комплекс выгорел полностью.

«К исходу дня 25 апреля все попытки работы на месте пожара с целью спасения оставшихся икон и других святынь не представляются возможными из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ», — указано в сообщении.

По данным агентства, военнослужащие России и специалисты смогут начать работы на месте пожара только после того, как ВСУ прекратят преднамеренно атаковать территорию храма. Для этого важно добиться стабилизации ситуации в регионе.

Издание отметило, что пожар начался из-за сброса дрона ВСУ. Пламя быстро распространилось по деревянной постройке. Храмовый комплекс уничтожен полностью. Военные уверены, что атака была спланированной и преднамеренной. Пострадавших нет. Частично уцелели некоторые помещения, в том числе летняя трапезная и две часовни. Представитель епархии предположил, что специалистам удастся восстановить здание, но после прекращения активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что участники СВО доставили в храм Подольска икону от спасенной ими женщины.