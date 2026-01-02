Президент Молдовы дала гражданство страны сыну солиста группы «Би-2»

По информации издания, 23 апреля 2024 года стало известно, что двое участников «Би-2» подали запрос на молдавское гражданство. Предшествовал данному решению арест музыкантов в Таиланде. Тогда группа провела концерт. Коллектив задержали из-за отсутствия разрешения властей на проведение мероприятия.

Как сообщает молдавское издание Еnewsmd со ссылкой на официальные источники, власти республики предоставили гражданство трем деятелям российской эстрады или приближенным к ним лицам. Среди получивших паспорта Молдавии названы сын известного исполнителя, имеющего в Российской Федерации статус иноагента, а также пианист его коллектива Глеб Колядин и оператор Евгений Ремизовский.

«Восемь граждан Российской Федерации получили молдавское гражданство», — говорится в публикации.

*Физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.