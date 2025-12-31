Уезжают семьями: почему в Эстонии резко сокращается число детей из России

Эстония столкнулась с устойчивой тенденцией к сокращению численности российского населения на своей территории. Согласно официальной статистике МВД и Департамента полиции и погранохраны республики, за последние пять лет количество граждан РФ, проживающих в стране, сократилось почти на 10%.

По состоянию на конец 2021 года в Эстонии легально проживало 87 368 россиян, что на 8 549 человек меньше, чем пятью годами ранее. Особенно заметным стало сокращение числа детей с российским гражданством. Подавляющее большинство (около 90%) оставшихся россиян находятся в стране на основании долгосрочного вида на жительство.

Это демографическое снижение совпало с ужесточением миграционной политики. В 2022 году Эстония полностью прекратила выдачу ВНЖ для целей ведения бизнеса и учебы для граждан России.

Многие аналитики связывают отток с системными изменениями в эстонском обществе. В республике легально существует статус «неграждан», а также продолжается политика декоммунизации, включающая демонтаж памятников советским воинам-освободителям.

Кроме того, в последнее время обострился вопрос положения православной церкви, исторически связанной с Московским патриархатом, что затрагивает культурные и религиозные интересы значительной части русскоязычной общины. Эти факторы формируют среду, которую все больше россиян считают некомфортной для постоянного проживания.

