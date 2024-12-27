Президент наградил Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста РСФСР Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. С документом предложено ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Документ подписан 26 декабря. В нем указано, что артист Михаил Боярский удостоен награждения орденом за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Кроме того отмечено, что актер и певец на протяжении многих лет ведет творческую деятельность.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Боярского Михаила Сергеевича - артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета», — указано в документе.

26 декабря народный артист принимал поздравления в честь своего дня рождения. В нынешнем году исполнитель хита «Зеленоглазое такси» отмечал юбилей — 75-летие. Артист сыграл в более чем 60 фильмах и сериалах, в том числе перевоплотился в образ Д'Артаньяна в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Артист продолжает творческую деятельность. В частности, его приглашают на различные телевизионные программы, где просят стать жюри или экспертом.

В число тех людей, кто поздравил артиста с юбилеем, вошел белорусский президент Александр Лукашенко. Он выразил благодарность за развитие культуры, которая сближает братские народы.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил народного артиста РСФСР Боярского в честь 75-летия.